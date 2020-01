Clement Noel è in vetta alla start list di slalom di Coppa del mondo dopo la gara andata in scena mercoledì sera a Madonna di Campiglio, quarto dei dodici appuntamenti previsti nel calendario.

Il francese, tre volte a podio in questa stagione, precede il norvegese Henrik Kristoffersen. Quarto posto invece per lo svizzero Daniel Yule, vincitore per il secondo anno consecutivo sul Canalone Miramonti. Il primo italiano nella lista è Manfred Moelgg, undicesimo, cinque piazze davanti Stefan Gross che è sedicesimo.

Chiude la top 20 Alex Vinatzer, a podio per la prima volta in carriera a Zagabria. Domenica 12 gennaio ad Adelboden, in Svizzera, è previsto un nuovo slalom a partire dalle ore 10,30.

Start list SL maschile:

NOEL Clement FRA KRISTOFFERSEN Henrik NOR HIRSCHER Marcel AUT YULE Daniel SUI PINTURAULT Alexis FRA ZENHAEUSERN Ramon SUI MYHRER Andre SWE FELLER Manuel AUT MATT Michael AUT SCHWARZ Marco AUT

11. MOELGG Manfred ITA

16. GROSS Stefan ITA

20. VINATZER Alex ITA

24. RAZZOLI Giuliano ITA

33. MAURBERGER Simon ITA

39. TONETTI Riccardo ITA

60. SALA Tommaso ITA

60. BACHER Fabian ITA

