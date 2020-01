Beat Feuz è in vetta alla start list di discesa dopo cinque delle dieci discese programmate in questa stagione. Lo svizzero è davanti a Dominik Paris, secondo nella gara disputata sabato a Wengen. Nello slalom invece, al vertice c’è Henrik Kristoffersen inseguito dal francese Clement Noel, quattro volte sul podio in questa stagione nelle gare di specialità. Manfred Moelgg, 13esimo, è il primo azzurro, sei piazze davanti Stefano Gross. Nella start list della combinata alpina invece, comanda Alexis Pinturault, il quale precede l’azzurro Riccardo Tonetti.

Start list DH:

1. FEUZ Beat SUI 695

2. PARIS Dominik ITA 664

3. KRIECHMAYR Vincent AUT 373

4. KILDE Aleksander NOR 356

5. DRESSEN Thomas GER 331

6. MAYER Matthias AUT 321

7. CLAREY Johan FRA 279

8. CAVIEZEL Mauro SUI 258

9. JANSRUD Kjetil NOR 226

10. THEAUX Adrien FRA 178

13. INNERHOFER Christof ITA 150

31. CASSE Mattia ITA 60

33. BUZZI Emanuele ITA 55

34. FILL Peter ITA 44

37. MARSAGLIA Matteo ITA 38

57. CAZZANIGA Davide ITA 8

63. HEEL Werner ITA 1

Start List SL:

1. KRISTOFFERSEN Henrik NOR 653

2. NOEL Clement FRA 610

3. YULE Daniel SUI 569

4. ZENHAEUSERN Ramon SUI 428

5. PINTURAULT Alexis FRA 426

6. HIRSCHER Marcel AUT 409

7. SCHWARZ Marci AUT 317

8. MYHRER Andre SWE 292

9. FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 262

10. FELLER Manuel AUT 243

13. MOELGG Manfred ITA 200

19. GROSS Stefano ITA 147

21. VINATZER Alex ITA 130

26. RAZZOLI Giuliano ITA 101

29. MAURBERGER Simon ITA 77

45. TONETTI Riccardo ITA 36

59. SALA Tommaso ITA 5

63. BACHER Fabian ITA 3

Start list AC:

1. PINTURAULT Alexis FRA 267

2. TONETTI Riccardo ITA 139

3. MUFFAT-JEANDET Victor FRA 124

4. MEILLARD Loic SUI 119

5. KILDE Aleksander Aamodt NOR 118

6. MAYER Matthias AUT 100

7. JANSRUD Kjetil NOR 74

8. TRIKHICHEV Pavel RUS 66

8. MURISIER Justin SUI 66

8. KRIECHMAYR Vincent AUT 66

20. PARIS Dominik ITA 37

27. FILL Peter ITA 25

39. INNERHOFER Christof ITA 11

47. SCHIEDER Florian ITA 7

53. BOSCA Guglielmo ITA 4

55. PRAST Aleksander ITA 3

60. CASSE Mattia ITA 1

