La splendida tre giorni di gare a Bormio è già alle spalle. La Cdm di sci alpino riparte nel nuovo anno da Zagabria dove saranno protagoniste sia le donne che gli uomini. Sabato 4 gennaio e domenica 5 gennaio, infatti, si svolgeranno due slalom nei quali saranno impegnati nel complesso 14 azzurri. La squadra maschile sarà composta da Stefano Gross, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli, Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Simon Maurberger e Riccardo Tonetti, i quali si stanno allenando dalla mattinata di giovedì 2 gennaio a Ravascletto, in Italia. Il lavoro in compagnia degli allenatori Roberto Lorenzi, Jacques Theolier e Stefano Costazza, terminerà nella mattinata di sabato 4 gennaio. Poi il trasferimento in terra croata per prendere parte allo slalom di domenica con le due manche previste rispettivamente alle ore 14,15 e 17,40 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport.