Arrivano segnali importanti per l’Italia dopo la prima manche dello slalom di scena a Zagabria. Manfred Moelgg è stato grande protagonista siglando il quinto tempo con un distacco limitato (31 centesimi) dalla vetta occupata dallo svizzero Ramon Zenhaeusern, bravo nel far registrare il migliore tempo con il pettorale numero uno. Il 37enne di San Vigilio di Marebbe si giocherà tutto nella seconda parte di gara, compresa la vittoria su una pista a lui molto gradita come dimostra il successo centrato nel 2017. Tra i migliori dieci c’è spazio anche per Alex Vinatzer e Simon Maurberger, rispettivamente ottavo e nono, a meno di un secondo dalla vetta. I due hanno brillato grazie ad una prestazione pulita e di alto rilievo in particolare nella parte finale del tracciato.

La squadra azzurra presenterà nella seconda manche anche Tommaso Sala e Giuliano Razzoli, qualificati per un soffio, mentre non ci saranno Riccardo Tonetti e Stefano Gross. Il fassano,reduce dallo splendido podio in Val d’Isère, si è inclinato troppo nella parte più difficile della pista finendo così a terra. La seconda manche scatterà alle ore 17,40.

Ordine d’arrivo 1a manche SL maschile Cdm Zagabria (Cro):

1. ZENHAEUSERN Ramon SUI 57.49

2. MATT Michael AUT +0.07

3. STRASSER Linus GER +0.18

4. NOEL Clement FRA +0.27

5. MOELGG Manfred ITA +0.31

6. MYHRER Andre SWE +0.36

7. FELLER Manuel AUT +0.50

8. VINATZER Alex ITA +0.82

9. MAURBERGER Simon ITA +0.96

10. KRANJEC Zan SLO +0.99

27. SALA Tommaso ITA +1.77

29. RAZZOLI Giuliano ITA +1.92

TONETTI Riccardo ITA non ha terminato la manche

GROSS Stefano ITA non ha terminato la manche