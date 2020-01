Clement Noel ha vinto con ampio margine lo slalom disputato a Wengen, terza e ultima gara della tre giorni sulla pista svizzera. Il francese, alla quarta vittoria in Cdm, ha superato il norvegese Henrik Kristoffersen distante 40 centesimi. Ha brilla il russo Alexander Khoroshilov, a sorpresa terzo dopo una rimonta di ben sei posizioni nella seconda manche. Quinta piazza per Daniel Yule, che ha interrotto così la striscia di due successi consecutivi, mentre non ha fatto registrare alcun tempo Alexis Pinturault, il quale ha inforcato non portando così a casa nessun punto in ottica classifica generale.

Il primo italiano in classifica è Giuliano Razzoli, undicesimo a autore di una gara costante. Il medagliato olimpico ha sciato molto bene concludendo la prova a 1″42 dalla vetta. Tra i migliori trenta c’è pure Simon Maurberger, 23esimo: il carabiniere della Valle Aurina ha disputato una prima parte manche di buon livello ma ha pagato caro alcuni errori commessi nella seconda metà della prova. Giornata storta invece per Alex Vinatzer, che ha inforcato nella run conclusiva dopo due frazioni che lo vedevano in testa con un netto vantaggio. Non hanno preso parte alla seconda manche Stefano Gross, Riccardo Tonetti e Tommaso Sala, Francesco Gori e Federico Liberatore. In classifica generale Kristoffersen ha effettuato il sorpasso su Pinturault, adesso indietro di 78 punti, mentre è quarto Dominik Paris a quota 556 punti.

Riccardo Tonetti ha commentato così la sua prestazione: “Contento del risultato odierno dopo un inizio di stagione complicato dove ho avuto problemi e non riuscivo a trovare la sciata giusta. Oggi ho fatto due buone manche, la prima ottima, la seconda buona. Sicuramente Kitzbühel la amo, anzi amore ed odio perchè li mi sono infortunato, ma cercherò di fare meglio di oggi”. Alex Vinatzer invece l’ha vista così: “Stavo facendo la mia manche con dei buoni parziali, poi purtroppo l’errore e su questa neve è davvero un attimo. Tengo buono quello che ho fatto e ci riproverò la prossima volta”.

Ordine d’arrivo SL maschile Cdm Wengen (Sui):

1. NOEL Clement FRA 1:46.43

2. KRISTOFFERSEN Henrik NOR +0.40

3. KHOROSHILOV Alexander RUS +0.83

4. FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR +0.85

5. YULE Daniel SUI +0.90

5. ZENHAEUSERN Ramon SUI +0.90

7. SCHWARZ Marco AUT +0.91

8. NEF Tanguy SUI +1.05

9. GRANGE Jean-Baptiste FRA +1.23

10. MEILLARD Loic SUI +1.32

11. RAZZOLI Giuliano ITA +1.42

23. MAURBERGER Simon ITA +2.37

VINATZER Alex ITA non ha terminato la manche