L’austriaco Marco Schwarz è stato il più veloce al termine della prima manche dello slalom di Schladming, ottavo dei dodici appuntamenti della specialità di Cdm. Il 24enne ha staccato di 14 centesimi Henrik Kristoffersen, mentre è terzo a tre decimi Alexis Pinturault, a caccia di un risultato importante dopo due gare concluse senza alcun punto a referto. Scorrendo la classifica i distacchi si fanno molto più ampi (Yule quarto è in ritardo di ben 75 centesimi) a causa di una pista molto rovinata: non è un caso infatti, che i primi della graduatoria sono quelli scesi con i pettorali più bassi.

In virtù di ciò assume ancora più importanza il sesto posto di un ottimo Alex Vinatzer, il più veloce nella parte alta con il numero 15: il gardanese alla fine ha accusato 1″25 dal leader ma le risposte sono più positive. Lo stesso si può dire per un rinato Stefano Gross, decimo a 1″44 dopo un periodo tutt’altro che facile, mentre è 14esimo Simon Maurberger, anch’esso qualificato per la seconda run insieme a Tommaso Sala, 24esimo e alla ricerca di un risultato importante. Nulla da fare invece per Riccardo Tonetti, Federico Liberatore, Francesco Gori e Giuliano Razzoli, quest’ultimo fuori per colpa di una inforcata. La seconda manche scatterà alle ore 20,45.

Ordine d’arrivo 1a manche SL maschile Schladming (Aut):

1. SCHWARZ Marco AUT 51.41

2. KRISTOFFERSEN Henrik NOR +0.14

3. PINTURAULT Alexis FRA +0.32

4. YULE Daniel SUI +0.75

5. FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR +0.99

6. VINATZER Alex ITA +1.25

7. RYDING Dave GBR +1.29

8. MUFFAT-JEANDET Victor FRA +1.38

9. ZENHAEUSERN Ramon SUI +1.43

10. GROSS Stefano ITA +1.44

14. MAURBERGER Simon ITA +1.65

24. SALA Tommaso ITA +2.24

44. TONETTI Riccardo ITA +3.83

44. LIBERATORE Federico ITA +3.83

RAZZOLI Giuliano ITA non ha terminato la manche

GORI Francesco ITA non ha terminato la manche