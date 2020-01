Henrik Kristoffersen si aggiudica la “Night Race” di Schladming, edizione 2020, una gara come sempre tirata al limite e ricca di colpi di scena. Il norvegese chiude con il tempo di 1’42″37, precedendo il francese Alexis Pinturault per 34 centesimi e lo svizzero Daniel Yule per 83. Clement Noel è quarto a 99 centesimi dopo aver chiuso la prima manche al trentesimo posto e recuperato 26 posizioni. Al quinto e al sesto posto i due azzurri Simon Maurberger – autore del terzo tempo nella seconda frazione, con nove posizioni recuperate – e Alex Vinatzer, già sesto a metà gara e autore di un arrivo thriller, quando una ragazza del pubblico ha deciso di attraversare il traguardo fermando il crono di Vinatzer prima del tempo e creando una situazione di imbarazzo nella giuria. Il photo finish ha subito chiarito la situazione e Vinatzer ha terminato la sua bellissima perfomance con il sesto posto finale a 1″12 dal vincitore.

Un vero peccato l’uscita di Stefano Gross nella seconda manche, dopo il decimo posto di metà gara, quando il fassano era riuscito a tirare la sua zampata sulla gara che ama di più. Punti per il brianzolo Tommaso Sala, 20/o a 2″04 dal vincitore. Era uscito nella prima Giuliano Razzoli, come Francesco Gori, mentre non si erano qualificati Riccardo Tonetti e Federico Liberatore.

Ordine d’arrivo SL maschile Schladming (Aut):

1. KRISTOFFERSEN Henrik NOR

2. PINTURAULT Alexis FRA

3. YULE Daniel SUI

4. NOEL Clement FRA

5. MAURBERGER Simon ITA

6. VINATZER Alex ITA

7. JAKOBSEN Kristoffer SWE

8. RYDING Dave GBR

9. FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR

9. ZENHAEUSERN Ramon SUI

20. SALA Tommaso ITA



TONETTI Riccardo ITA non qualificato seconda manche

LIBERATORE Federico ITA non qualificato seconda manche

GROSS Stefano ITA non ha terminato la seconda manche

RAZZOLI Giuliano ITA non ha terminato la manche

GORI Francesco ITA non ha terminato la manche