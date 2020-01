Daniel Yule ha realizzato il miglior tempo nella prima manche dello slalom maschile di Madonna di Campiglio, davanti a 15000 tifosi festanti. Lo svizzero ha fermato il cronometro sul 47″56, che gli ha permesso di precedere il norvegese Henrik Kristoffersen di 19 centesimi, terza posizione per lo svedese Andre Myhrer a 40 centesimi, davanti al russo Alexander Khoroshilov a 42 centesimi, quinto il norvegese Sebastian Foss-Solevag a 53 centesimi.

Gli azzurri sono al momento nelle posizioni oltre la decima, pronti però a scatenarsi nella seconda manche in programma alle ore 20.45. Il migliore è Alex Vinatzer, 11simo a 95 centesimi, Il gardenese ha attaccato dalle prime porte, cedendo qualcosa nel finale. “Sono partito bene – ha detto Alex -, poi ho perso ritmo all’ingresso del muro e non l’ho più ritrovato. La pista è bellissima, il pubblico accoglie tutti gli atleti in modo fantastico. Nella seconda manche può succedere di tutto”. Seguono Manfred Moelgg sedicesimo a 1″23 (“forse ho voluto strafare troppo”, ha dichiarato nel parterre), Giuliano Razzoli diciottesimo a 1″29, Simon Maurberger ventunesimo a 1″45, Stefano Gross venticinquesimo a 1″54 (“Ho cercato un po’ troppo le linee e non ha pagato”), Riccardo Tonetti ventiseiesimo a 1″61, non qualificati Tommaso Sala a 1″77 e Fabian Bacher a 2″02. Non è partito Liberatore, influenzato.