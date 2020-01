La Svizzera è stata grande protagonista nella prima manche dello slalom di Adelboden dove ha messo ben quattro atleti tra i primi cinque della classifica. L’elvetico Daniel Yule, vittorioso a Madonna di Campiglio, si è confermato in grande spolvero sulla pista di casa fermando il cronometro su un più che buono 53″15, che gli ha permesso di mettersi alle spalle il francese Clement Noel, staccato di 25 centesimi, e il compagno di squadra Ramon Zenhaeusern. Più indietro Henrik Kristoffersen ed Alexis Pinturault, rispettivamente in nona e tredicesima posizione.

Il migliore in casa Italia è Simon Maurberger, 18esimo a 1″20, che cercherà di migliorare nella seconda manche per portare a casa altri punti importanti in ottica classifica. Con lui nella seconda run ci sarà anche Stefan Gross, 27esimo con un distacco pari a 1″46. Il grande rimpianto è di Alex Vinatzer: partito fortissimo nella prima frazione del circuito, il 20enne originario di Selva di Val Gardena ha inforcato non riuscendo quindi a siglare alcun tempo. Giuliano Razzoli è fuori dai trenta così come Tommaso Sala e Riccardo Tonetti usciti fuori. La seconda manche scatterà alle ore 13,30.

Ordine d’arrivo 1a manche SL maschile Adelboden (Sui):

1. YULE Daniel SUI 53:15

2. NOEL Clement FRA +0.25

3. ZENHAEUSERN Ramon SUI +0.33

4. NEF Tanguy SUI +0.35

5. MEILLARD Loic SUI +0.48

6. KHOROSHILOV Alexander RUS +0.52

7. SCHWARZ Marco AUT +0.59

8. KRISTOFFERSEN Henrik NOR +0.67

9. MUFFAT-JEANDET Victor FRA +0.72

10. MATT Michael AUT +0.76

18. MAURBERGER Simon ITA +1.20

27. GROSS Stefano ITA +1.46

35. RAZZOLI Giuliano ITA +1.81

SALA Tommaso ITA non ha terminato la manche

TONETTI Riccardo ITA non ha terminato la manche

VINATZER Alex ITA non ha terminato la manche