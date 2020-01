Johan Clarey ha realizzato il miglior tempo nella seconda e ultima prova della discesa maschile di Kitzbuehel. Il francese, ha abbassato praticamente di 1″ il tempo realizzato da Kjetil Jansrud il giorno precedente, fissando il cronometro sull’1’55″69. Alle sue spalle il norvegese Aleksander Aamodt Kilde con un ritardo di 55 centesimi, terzo tmepo per il padrone di casa Matthias Mayer a 60 centesimi. La squadra azzurra sta reagendo al destino avverso che ha estromesso Dominik Paris per il resto della stagione, con un abile Mattia Casse classificatosi al settimo posto a 97 centesimi, mentre Christof Innerhofer è decimo a 1″16. Positivo anche Matteo Marsaglia, quattordicesimo a 1″36, più lontani Peter Fill, Emanuele Buzzi e Davide Cazzaniga, non è partito Guglielmo Bosca. Venerdì 24 gennaio primo appuntamento del trittico sulla Streif con la disputa del supergigante alle ore 11.30 (diretta tv Raisport ed Eurosport), sabato sarà il turno della discesa, domenica chiusura con lo slalom.

Ordine d’arrivo 2a prova DH maschile Kitzbuehel (Aut):

1. Johan Clarey (Fra) 1’55″69

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) +0″55

3. Matthias Mayer (Aut) +0″60

4. Steven Nyman (Usa) +0″80

5. Andreas Sander (Ger) +0″81

6. Maxence Muzaton (Fra) +0″95

7. Mattia Casse (Ita) +0″97

8. Romed Baumann (Aut) +1″04

9. Bryce Bennett (Usa) +1″09

10. Christof Innerhofer (Ita) +1″16

14. Matteo Marsaglia (Ita) +1″36

37. Peter Fill (Ita) +2″88

41. Emanuele Buzzi (Ita) +3″20

46. Davide Cazzaniga (Ita) +3″72

Guglielmo Bosca (Ita) non partito