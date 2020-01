Petra Vlhova si è confermata in grande forma anche a Flachau, dove ha chiuso davanti a tutti la prima manche dello slalom. Nella ‘Night Race‘ ha brillato ancora la slovacca, che approfittando del pettorale numero due e di una pista ancora in ottima condizione, ha rifilato ben 6 decimi alla detentrice della sfera di cristallo Mikaela Shiffrin, apparsa nuovamente in non perfetta condizione fisica.

Subito dietro di lei c’è l’austriaca Katharina Liensberger, staccata di 65 centesimi: queste ultime due, insieme alla svedese Anna Swenn Larsson e Wendy Holdener si giocheranno il secondo e terzo gradino del podio salvo clamorose sorprese. La prima azzurra in classifica è Irene Curtoni, 13esima: la 34enne di Cosio Valtellino ha disputato due buone prime frazioni, ma ha perso tanto nel finale a causa di un errore su un dosso. Lara Della Mea, per due gare consecutive tra le migliori trenta, non è riuscita questa volta a conquistare il pass per la seconda metà di gara.

Ordine d’arrivo 1a manche SL femminile Flachau (Aut):

VLHOVA Petra SVK 53:32 SHIFFRIN Mikaela USA +0.60 LIENSBERGER Katharina AUT +0.65 SWENN LARSSON Anna SWE +0.77 HOLDENER Wendy SUI +0.84 GISIN Michelle SUI +1.30 MAIR Chiara AUT +1.49 TRUPPE Katharina AUT +1.81 HAVER-LOESETH Nina NOR +1.85 HECTOR Sara SWE +1.92

13.CURTONI Irene ITA +2.09

31. DELLA MEA Lara ITA +3.21

