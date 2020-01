“L’operazione è andata molto bene” sono queste le prime parole di Dominik Paris al termine dell’intervento per la ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio destro.

“I dottori sono entrambi molto contenti (dottor Panzeri, presidente della Commissione medica FISI e dottor Arnold Gurndin, della Sportclinic di Ortisei, che hanno operato il campione della Val d’Ultimo) per i risultati. Io adesso sto bene, sono tranquillo e posso affrontare il futuro. Ora mi auguro che tutto guarisca per il meglio, perché in questo momento per me questa è la cosa più importante. Tutto il resto verrà dopo“.

Dopo l’operazione, Paris rimarrà ancora per qualche ora nella clinica gardenese e poi farà ritorno a casa. Nei prossimi giorni potrà cominciare lentamente a muovere l’arto operato e sarà sottoposto ad una serie di consulti da parte della Commissione medica FISI per valutare il decorso post operatorio.

Valuta questo articolo