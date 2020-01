Il giorno dopo l’operazione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, per Manfred Moelgg arrivano buone notizie.

L’intervento è riuscito alla perfezione e, dopo un primo periodo di riposo, Manfred potrà iniziare il programma di riabilitazione coordinato dall’équipe di Bressanone in accordo con la Commissione media FISI, che monitora costantemente la situazione. “L’importante per me adesso – ha detto Moelgg – è che il ginocchio guarisca al meglio. Non è questo il momento in cui pensare al futuro, ma al presente e a ristabilirmi completamente. Nelle prossime settimane vedrò come andrà e farò poi la mia valutazione personale che comunicherò ai media. Adesso chiedo a tutti di lasciarmi riposare e di continuare a seguire i miei compagni di squadra sulle piste“.

“Manfred è il capitano della nostra squadra e la sua assenza si farà sentire – ha detto il Presidente FISI, Flavio Roda – a livello di risultati è sempre stato molto costante e sempre nelle parti alte delle classifiche e anche nel gruppo è un atleta che mette equilibrio e tranquillità. Mi auguro si rimetta il prima possibile“.

