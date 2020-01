Sono otto gli azzurri pronti a dare il loro meglio sulla Chuonisbaergli, nel classico gigante di Adelboden. Venerdì sera, Adelboden era coperta da nubi basse e cadeva qualche goccia di pioggia, ma il meteo prevede un netto miglioramento per sabato. La prima manche prenderà il via alle ore 10.30, la seconda alle 13.30. Fra le porte larghe gareggeranno Andrea Ballerin, Giovanni Borsotti, Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Simon Maurberger, Manfred Moelgg, Riccardo Tonetti e Hannes Zingerle.

Ecco le impressioni pre gara di De Aliprandini e Zingerle:

Luca De Aliprandini: “La pista è bellissima e sarà una bella giornata, ci sono tutte le carte in regola per fare bene. Mi spiace un po’ per come è andata l’Alta Badia, perché avevo molto di più nelle gambe, ma ho fatto un errore dove non andava fatto e mi è costato molto caro. Gli allenamenti, nei giorni passati, sono andati davvero molto bene, come era molto tempo che non succedeva, quindi sono carico per sabato. Alta Badia e Adelboden sono le mie due gare preferite. Qui la pista è molto bella, piena di onde anche se non ripidissima, a parte il muro finale, ci ho messo un po’ di anni per capirla ma adesso sono pronto per far bene. Vado in cerca del podio“.

Hannes Zingerle: “Ho avuto delle buone sensazioni in Alta Badia, ero molto gasato dal pubblico di casa. Sono molto fiducioso per Adelboden perché è la prima gara che faccio per la seconda volta. Ho patito, nei giorni scorsi, una piccola storta ad una caviglia mentre facevo allenamento di slalom, ma per sabato sarò pronto. Bisognerà far bene tutti i dossi e ce ne sono su questa pista. La mia prima volta qui non è andata benissimo, ma bisogna avere l’atteggiamento giusto e attaccare ad ogni porta. Il mio obiettivo è una qualificazione per la seconda manche e poi cercare di entrare fra i top 20“.