Mercoledì 8 gennaio riprenderanno ad allenarsi in gruppo i velocisti agli ordini degli allenatori Alberto Ghidoni, Christian Corradino e Valter Ronconi. Resteranno a Moena (Tn) fino al prossimo giovedì ben sei azzurri, si tratta di Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Peter Fill, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia e Dominik Paris, quest’ultimo in vetta nella classifica della Coppa del mondo dedicata ai discesisti con quattro punti di vantaggio sullo svizzero Beat Feuz. L’obiettivo del team diretto da Alberto Ghidoni, reduce dagli intensi impegni di Bormio negli ultimi giorni del 2019, è quello di preparare al meglio i prossimi impegni in Cdm.

Lo stesso intento anima anche i gigantisti, chiamati a radunarsi a Ponte di Legno (Ita) nella medesima giornata. L’allenatore responsabile Roberto Saracco, insieme al collega Giancarlo Bergamelli, guiderà gli allenamenti ai quali prenderanno parte Luca De Aliprandini, Roberto Nani, Giulio Bosca, Hannes Zingerle, Andrea Ballerin e Giovanni Borsotti, che saranno fra i protagonisti della gara fra le porte larghe di Adelboden di sabato 11 gennaio. La due giorni di lavoro si concluderà giovedì 9 gennaio.