Quattro giorni da sogno. È un periodo d’oro per Marta Rossetti, che in pochissimo tempo ha dato una svolta alla sua breve carriera. Martedì i suoi primi punti in Cdm nello slalom di Flachau con il ventiduesimo posto xhe ha segnato il suo esordio fra le prime 30, venerdì il successo nel medesimo format della Coppa Europa, anche in questo caso un risultato mai raggiunto prima d’ora. La 20enne di Puegnago sul Garda è in gran forma è lo ha confermato anche sulla pista austriaca di Zell am See, al termine di due manche dominate, nelle quali nessun avversario è riuscito a mettere in discussione la sua leadership. Lo testimoniano i migliori tempi realizzati in entrambe le run e i 48 centesimi complessivi rifilati alla svizzera Elena Stoffel, seconda e in rimonta nella seconda run. Può festeggiare anche Lara Della Mea, terza a 66 centesimi: per lei si tratta del quarto podio nella competizione. Era dal febbraio 2013 a Zakopane che la squadra azzurra non piazzava due atlete sul podio in questo format: sette anni fa a vincere fu Michela Azzola con Sarah Pardeller terza. Giornata positiva anche per Martina Peterlini, quinta al traguardo dopo una prima manche conclusa in seconda piazza, mentre è 18esima Anita Gulli, brava nel recuperare quattro posizioni. La classifica di specialità vede al comando la tedesca Jessica Hilzinger (quarta al traguardo) con 250 punti proprio davanti alla Rossetti con 172, sabato si replica.

Ordine d’arrivo SL femminile Coppa Europa Zell am See (Aut):

1. ROSSETTI Marta ITA 1:22.84

2. STOFFEL Elena SUI +0.48

3. DELLA MEA Lara ITA +0.66

4. HILZINGER Jessica GER +1.12

5. PETERLINI Martina ITA +1.38

6. CHABLE Charlotte SUI +2.47

7. KUFAAS Mariel NOR +2.53

8. FERMBAECK Elsa SWE +2.58

9. EGLOFF Selina SUI +2.59

10. BISSIG Carole SUI +2.63

18. GULLI Anita ITA +2.88

26. UNTERHOLZNER Petra ITA +3.77

27. MIDALI Roberta ITA +3.89

31. FANTI Francesca ITA +4.86

SARACCO Carlotta ITA non ha terminato la manche

INSAM Vivien ITA non ha terminato la manche