L’Italia è stata grande protagonista anche nella seconda giornata di gare sul Sestriere. Nel primo gigante parallelo della storia del circuito femminile, Marta Bassino ha conquistato il terzo gradino del podio al termine di una giornata che l’ha vista sempre brillante e sul pezzo. La cuneese ha battuto nella finalina la compagna di squadra Federica Brignone, anch’essa autrice di una prova importante. Per la 23enne dell’Esercito si tratta del quarto podio della stagione, il nono della sua carriera. La finalissima ha visto il trionfo della francese Clara Direz, al primo successo in Cdm, brava nel superare l’austriaca Elisa Moerzinger.

Tra le prime cinque in classifica c’è un’altra azzurra ossia Sofia Goggia: la finanziera bergamasca, che ha vinto il duello diretto con la norvegese Kristin Lysdahl, ha centrato un più che positivo quinto posto. Goggia si è tolta anche la soddisfazione di superare negli ottavi di finale la svizzera Wendy Holdener, quest’oggi tra le migliori. Bene anche Laura Pirovano, 14esima e capace di arrivare fino agli ottavi di finale così come Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, le cui eliminazioni anticipate hanno fatto grande scalpore. Nonostante ciò la campionessa americana resta in vetta nella classifica generale a quota 975 seguita proprio dalla Vlhova, che vede però arrivicinarsi Federica Brignone, ora distante solo undici punti.

Ordine d’arrivo PGS femminile Cdm Sestriere (Ita):

1. DIREZ Clara FRA

2. MOERZINGER Elisa AUT

3. BASSINO Marta ITA

4. BRIGNONE Federica ITA

5. GOGGIA Sofia ITA

6. LYSDAHL Kristin NOR

7. STJERNESUNF Thea Louise NOR

8. ROBNIK Tina SLO

9. SHIFFRIN Mikaela USA

10. HOLDENER Wendy SUI

14. PIROVANO Laura ITA

