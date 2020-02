Il francese Johan Clarey fissa il miglior tempo nell’unica prova cronometrata disputata a Garmisch-Partenkirchen per la discesa maschile. Dopo la cancellazione della prova di giovedì per il troppo caldo, l’abbassamento dello start a quello di riserva della prova odierna, l’organizzazione è comunque riuscita a far disputare il necessario training per poter mandare in scena la gara, prevista per sabato alle 11.30.

Alle spalle di Clarey, in una prova che comunque ha visto molti atleti rialzarsi prima del traguardo, si sono piazzati i due norvegesi: Aleksander Kilde, staccato di soli 2 centesimi dal francese e Kjetil Jansrud, a 39. Assente per malattia Matthias Mayer e con un Beat Feuz che si è nascosto in prova (17° tempo), sono comunque da registrare il quarto tempo del padrone di casa Josef Ferstl e il quinto dell’americano Ryan Cochran-Siegle.

Buon settimo tempo per Christof Innerhofer a 58 centesimi dal leader, con il campione di Gais che ha rallentato nell’ultimo tratto del percorso. Consistente anche il decimo tempo di Mattia Casse, staccato di 85 centesimi dalla vetta. Più attardati, Marsaglia, Schieder, Prast, Buzzi, Cazzaniga e Bosca, mentre Peter Fill ha dato l’avvio all’ultimo week-end di Coppa del mondo della sua carriera, che lo porterà a disputare l’ultima discesa sabato 1 febbraio. Il programma per sabato prevede quindi la disputa della discesa che, ovviamente, si correrà sullo stesso percorso accorciato provato oggi dagli atleti.

Ordine d’arrivo prova cronometrata DH maschile Gramisch-Partenkirchen (Ger):

1 CLAREY Johan FRA 1:41.29

2 KILDE Aleksander Aamodt NOR +0.02

3 JANSRUD Kjetil NOR +0.39

4 FERSTL Josef GER +0.42

5 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA +0.48

6 FRANZ Max AUT +0.55

7 INNERHOFER Christof ITA +0.58

7 GANONG Travis USA +0.58

9 JANKA Carlo SUI +0.69

10 CASSE Mattia ITA +0.85

30 MARSAGLIA Matteo ITA +2″06

33 SCHIEDER Florian ITA +2″16

36 PRAST Alexander ITA +2″33

41 BUZZI Emanuele ITA +2″65

54 CAZZANIGA Davide ITA +3″29

57 BOSCA Guglielmo ITA +3″99

58 FILL Peter ITA +4″35

