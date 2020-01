Lo splendido secondo posto ottenuto nella discesa di Altenmarkt, ha permesso a Nicol Delago di salire in settima posizione nella start list comandata dall’austriaca Nicole Schmidhofer.

Ottava piazza per Sofia Goggia, mentre è 14esima Francesca Marsaglia al pari di Mikaela Shiffrin. Federica Brignone, al quarto successo in carriera nella combinata alpina, guida la start list di specialità davanti alla svizzera Wendy Holdener. La piemontese Marta Bassino è quinta.

Start list DH:

1. SCHMIDHOFER Nicole AUT

2. SUTER Corinne SUI

3. VENIER Stephanie AUT

4. STUHEC Ilka SLO

5. SIEBENHOFER Ramona AUT

6. WEIDLE Kira GER

7. DELAGO Nicol ITA

8. GOGGIA Sofia ITA

9. LEDECKA Ester CZE

10. GISIN Michelle SUI

11. REBENSBURG Viktoria GER

12. TIPPLER Tamara AUT

13. MIRADOLI Romane FRA

14. SHIFFRIN Mikaela USA

14. MARSAGLIA Francesca ITA

19. FANCHINI Nadia ITA

28. BRIGNONE Federica ITA

33. CURTONI Elena ITA

36. SCHNARF Johanna ITA

43. FANCHINI Elena ITA

44. BASSINO Marta ITA

48. PIROVANO Laura ITA

49. DELAGO Nadia ITA

Start list AC:

1. BRIGNONE Federica ITA

2. HOLDENER Wendy SUI

3. REMME Roni CAN

4. SIEBENHOFER Ramona AUT

5. BASSINO Marta ITA

6. MOWINCKEL Ragnhild NOR

7. MIRADOLI Romane FRA

8. VLHOVA Petra SVK

9. LEDECKA Ester CZE

10. KOPP Rahel SUI

11. GISIN Michelle SUI

12. CURTONI Elena ITA

13. DORSCH Patrizia GER

14. GROEBLI Nathalie SUI

15. LIE Kajsa Vickhoff NOR

18. DELAGO Nicol ITA

35. DELAGO Nadia ITA

