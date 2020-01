Un secondo posto pesantissimo, il primo della carriera a Wengen. Intelligente e perfetto in quasi tutti i punti della pista, Dominik Paris ha sfoderato una prestazione di altissimo livello su uno dei tracciati da lui meno amati. Il carabiniere della Val d’Ultimo non ha commesso errori ed ha cercato di gestire al meglio la Kernen-S, la parte più delicata per le sue caratteristiche: il piazzamento finale è ottimo in ottica classifica generale dove il 30enne nativo di Merano si rilancia prepotentemente: adesso il distacco dal terzo posto di Kilde è di 35 punti. Solo 29 centesimi lo hanno separato dallo svizzero Beat Fuez, primo e al terzo successo in terra svizzera. Thomas Dressen, attardato di 31 centesimi ha completato il podio, mentre Matthias Mayer, vincitore della combinata alpina di venerdì, non è andato oltre la quarta piazza.

Il secondo miglior italiano in classifica è Mattia Casse, 15esimo a 1″54: partito fortissimo, il 29enne delle Fiamme Oro ha perso molto dalla seconda frazione in poi. Da sottolineare la prestazione positiva di Davide Cazzaniga, 23esimo e con un distacco di 1″65: per il 27enne di Correzzana si trattano dei primi punti di sempre in Cdm. Matteo Marsaglia, 32esimo, ha fatto meglio di Peter Fill, 41esimo, Guglielmo Bosca ed Emanuele Buzzi invece, sono più attardati. La tre giorni di gare a Wengen si concluderà con uno slalom programmato nella giornata di domenica a partire dalle ore 10,15.

Queste le dichiarazioni di Dominik Paris al termine della discesa di Wengen: “la gara è andata bene, sono partito deciso e sulla Kernen-S sono riuscito ad uscire con una buona velocità. Più che contento, prima volta sul podio qui. Non me lo aspettavo. Adesso è ancora presto per parlare della coppa, le gare più difficili arrivano ora. Cercherò di continuare così bene in discesa e poi i conti si faranno a fine stagione”.

Ordine d’arrivo DH maschile Cdm Wengen (Sui):

1. FEUZ Beat SUI 1:42.53

2. PARIS Dominik ITA +0.29

3. DRESSEN Thomas GER +0.31

4. MAYER Matthias AUT +0.38

5. CAVIEZEL Mauro SUI +0.42

6. KILDE Aleksander Aamodt NOR +0.48

7. BENNETT Bryce USA +0.87

8. HINTERMANN Niels SUI +0.93

8. KRIECHMAYR Vincent AUT +0.93

10. WEBER Ralph SUI +1.00

15. CASSE Mattia ITA +1.54

23. CAZZANIGA Davide ITA +1.65

32. MARSAGLIA Matteo ITA +2.10

41. FILL Peter ITA +2.47

49. BOSCA Guglielmo ITA +3.09

56. BUZZI Emanuele ITA +4.71