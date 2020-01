Sono nove i convocati per la tappa di Coppa del mondo maschile in programma a Garmisch nel fine settimana. Sulla pista Kandahar si disputano sabato 1 febbraio una discesa (ore 11.30, diretta tv Raisport e Eurosportplayer) e il giorno successivo un gigante (ore 10.30 e 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport), con le prove ufficiali al via giovedì 30 gennaio alle quali prenderanno parte Emanuele Buzzi, Mattiqa Casse, Davide Cazzaniga, Peter Fill, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Matteo Marsaglia, Alexander Prast e Florian Schieder.

La squadra azzurra vanta un succeso nella storia in discesa con Christof Innerhofer nel 2013, mentre Domninik Paris è stato secondo nel 2018, così come Peter Fill fu secondo e terzo nel 2017 nel giro di due giorni. Sul podio sono finiti in anni diversi in questa specialità anche Alessandro Fattori, Kristian Ghedina, Pietro Vitalini, Peter Runggaldier, Michael Mair, Herbert Plank e Marcello Varallo. In gigante spicca invece solamente il secondo posto di Davide Simoncelli nel 2010.