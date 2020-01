Sono nove le convocate per il triplo appuntamento con la Coppa del mondo femminile a Bansko nel prossimo fine settimana. La pista bulgara ospita per la quarta volta nella storia un appuntamento del massimo circuito con un programma fitto di gare: giovedì 23 gennaio primo e unico giorno di prova, seguito venerdì 24 gennaio (ore 09.45 italiane) dalla discesa che recupera quella annullata in dicembre a Val d’Isère. Sabato 25 gennaio si disputerà un’altra discesa (ore 09.45 italiane), chiusura domenica 26 gennaio (ore 09.15 italiane) con un supergigante, tutte le competizioni verranno trasmesse in diretta televisiva su Raisport ed Eurosport.

Il direttore tecnico Max Rinaldi ha confermato la presenza di Sofia Goggia, Federica Brignone, Nicol Delago, Nadia Delago, Francesca Marsaglia, Marta Bassino, Laura Pirovano, Elena Curtoni e Verena Gasslitter. La squadra azzurra vanta nella storia due terzi posti con Nadia Fanchini in discesa nel 2009 e Daniela Merighetti in supergigante nel 2012.