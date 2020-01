L’austriaco Patrick Feurstein ha trionfato nel gigante maschile disputato sulla pista di Meribel e valevole per la Coppa Europa. Il 23enne, al primo successo nella competizione, ha anticipato il temibile norvegese Fabian Wilkens Solheim, attardato di 35 centesimi, e il francese Leo Anguenot, terzo anche nella run iniziale. Ha perso posizioni invece, Thomas Dorner, il quale era secondo a metà della prova.

Buona prestazione positiva nel complesso anche da parte dell’azzurro Roberto Nani, capace di rimontare sei posizioni di chiudere 11esimo ad un solo centesimo dalla top ten. Recuperano una posizione anche Daniele Sorio ed Andrea Ballerin, rispettivamente in 20esima e 24 posizione. Tobias Kastlungher è 44esimo, mentre Marc Hofer, tra i migliori venti nella prima manche, non è riuscito a concludere la seconda.

Ordine d’arrivo GS maschile Coppa Europa Meribel (Fra):

1. FEURSTEIN Patrick AUT 2:20.92

2. SOLHEIM Fabian Wilkens NOR +0.35

3. ANGUENOT Leo FRA +0.43

4. FALGOUX Remy FRA +0.64

5. MCGRATH Atle Lie NOR +0.79

6. DORNER Thomas AUT +0.97

7. MAES Sam BEL +1.05

8. BUGNARD Pierre SUI +1.09

9. ANDRIENKO Aleksander RUS +1.25

10. VEISTEN Patrick Haugen NOR +1.62

11. NANI Roberto ITA +1.63

20. SORIO Daniele ITA +2.31

24. BALLERIN Andrea ITA +2.96

26. ZINGERLE Alex ITA +3.04

44. KASTLUNGER Tobias ITA +5.70

46. CANINS Matteo ITA +5.92



74. DELLA VITE Filippo ITA +4.88

HOFER Alex ITA non ha terminato la seconda manche

GUALAZZI Michele ITA non ha terminato la prima manche

ZUCCARINI Giulio ITA non ha terminato la prima manche

