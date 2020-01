Nils Alphand è stato il più veloce nella seconda discesa andata in scena sulla pista di Orcieres, in Francia, e valevole per la Coppa Europa. Il padrone di casa, con un 1’23″02 ha regolato lo svizzero Cedric Ochsner, attardato di trentuno centesimi. Completa il podio l’austriaco Niklas Koeck, vincente nella prova di venerdì e ancora una volta davanti al compagno di squadra Daniel Hemetsberger.

Florian Schieder, settimo nella prima discesa, si è confermato tra i migliori dieci conquistando una buona nona posizione: meglio di lui ha fatto Alexander Prast, sesto e distante 1″17 dalla vetta. Pietro Zazzi ed Henri Battilani sono appaiati al 13esimo posto, sei piazze avanti ad un buon Federico Paini, 19esimo e attardato di 2″30. La tre giorni di gare sulla pista transalpina si concluderà con un superG programmato nella giornata di domenica 26 gennaio.

