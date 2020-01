Prosegue il momento d’oro di Marta Rossetti, che ha chiuso davanti a tutti anche la prima manche dello slalom femminile di Hasliber, in Svizzera. La 20enne di Puegnago sul Garda, vincente sei giorni fa sulla pista austriaca di Zell am See, si è messa alle spalle di 45 centesimi la padrona di casa Elena Stoffel e la tedesca Jessica Hilzinger, leader della classifica generale ed oggi attardata di 53 centesimi. Ai piedi del podio virtuale c’è un’altra italiana, Martina Peterlini, staccata di sei decimi. La seconda manche scatterà alle ore 13,30: le azzurre sono pronte a regalarci nuove emozioni.

