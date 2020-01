Jessica Hilzinger ha vinto in rimonta lo slalom di Zell am See, seconda ed ultima gara valida per la Coppa Europa di scena sulla pista austriaca. La tedesca è riuscita a mettersi alle spalle la svizzera Elena Stoffel, prima nella manche iniziale, e alla fine staccata di 28 centesimi. Subito dietro c’è Lara Della Mea, terza e a podio per il secondo giorno consecutivo: costante per tutta la prova, la 21enne di Tarvisio è giunta al traguardo con un ritardo di 53 centesimi. Nella top 10 ha trovato spazio anche Martina Peterlini, sesta a 0″76, mentre è 13esima Petra Unterholzner, brava nel recuperare ben cinque posizioni. Marta Rossetti, vincitrice della prova del sabato, è uscita fuori pista nella prima run. La 20enne di Puegnago sul Garda ha conservato però il nono posto nella classifica generale comandata proprio da Hilzinger, in vetta con 105 punti di vantaggio sulla svedese Sara Rask.

Ordine d’arrivo SL femminile Coppa Europa Zell am See (Aut):

1. HILZINGER Jessica GER 1:23.98

2. STOFFEL Elena SUI +0.28

3. DELLA MEA Lara ITA +0.53

4. FERMBAECK Elsa SWE +0.68

5. NORBYE Tuva NOR +0.73

6. PETERLINI Martina ITA +0.76

7. SPORER Marie- Therese AUT +1.07

8. FORNI Josephine FRA +1.11

9. CHABLE Charlotte SUI +1.30

10. GUEST Charlie GBR +1.39

13. UNTERHOLZNER Petra ITA +1.62

19. VIVIANI Serena ITA +2.37

21. MIDALI Roberta ITA +2.44

29. LORENZI Lucrezia ITA+2.73

32. SARACCO Carlotta ITA +4.05

FANTI Francesca ITA non ha terminato la manch