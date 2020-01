Daniele Sorio è la grande rivelazione del gigante di Meribel, seconda e ultima gara di Coppa Europa sulla pista francese. Il 25enne dell’Esercito ha disputato una seconda metà di gara perfetta facendo segnare il miglior tempo di manche: così si spiega la rimonta di ben 21 posizioni ed il quinto posto finale. Per lui si tratta del secondo miglior piazzamento di sempre nella competizione dopo il quarto posto centrato lo scorso 28 febbraio nel gigante di Oberjoch. Può sorridere anche Patrick Feurstein, primo con ampio margine e alla seconda vittoria consecutiva sulla stessa pista in appena tre giorni: l’austriaco ha staccato di ben 72 centesimi il norvegese Atle McGrath, mentre è terzo l’altro austriaco Thomas Dorner, in ritardo di un secondo esatto.

Si è confermato in buona forma anche Roberto Nani: il livignasco, settimo nella manche iniziale, ha riconfermato la posizione anche al termine della run conclusiva. Hanno effettuato delle belle rimonte anche Andrea Ballerin, 15esimo al traguardo, Alex Zingerle ed Alex Hofer, rispettivamente 18esimo e 20esimo.

Ordine d’arrivo GS maschile Coppa Europa Meribel (Fra):

1. FEURSTEIN Patrick AUT 2:16.61

2. MCGRATH Atle Lie NOR +0.72

3. DORNER Thomas AUT +1.00

4. MEISEN Bastian GER +1.13

5. SORIO Daniele ITA +1.30

6. ANGUENOT Leo FRA +1.31

7. NANI Roberto ITA +1.45

8. JENAL Sandro SUI +1.50

9. HAASER Raphael AUT +1.60

10. RAUCHFUSS Julian GER +1.77

15. BALLERIN Andrea ITA +2.22

18. ZINGERLE Alex ITA +2.53

20. HOFER Alex ITA +2.65

33. DELLA VITE Filippo ITA +4.23

CANINS Matteo ITA non ha terminato la manche

GUALAZZI Michele ITA non ha terminato la manche