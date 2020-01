Italia ancora protagonista nella seconda giornata di gare a Zeel am See, la località austriaca che sta ospitando la Coppa Europa femminile. Lara Della Mea e Martina Peterlini infatti, hanno chiuso rispettivamente in terza e quarta posizione la prima manche dello slalom che vede al comando la svizzera Elena Stoffel.

Quest’ultima ha staccato le azzurre di 0″98 e 1″04, ma tutti i giochi restano aperti in vista della seconda metà di gara, soprattutto per la lotta al podio. Anche la tedesca Jessica Hilzinger, attualmente seconda e attardata di cinque decimi, promette battaglia. Marta Rossetti, vincitrice della prova di venerdì, è finita fuori pista non realizzando quindi alcun tempo. La seconda manche scatterà alle ore 12,30.

