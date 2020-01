Doppietta austriaca nella discesa femminile di St. Anton disputata in due manches e valevole per la Coppa Europa. Al primo posto si è piazzata Nadine Fest con il tempo totale di 1’51″36: la ventiduenne di Gerlitzen, al terzo successo continentale della stagione in altrettante specialità, ha preceduto la connazionale Rosina Schneeberger, staccata nettamente di 1″54 centesimi. Completa il podio la francese Karen Smadja a 1″74. Fuori dal podio le altre austriache Michelle Niederwieser (per appena un centesimo) e Vanessa Nussbaumer, sesta la svizzera Stephanie Jenal.

Sei le azzurre a punti: Elena Dolmen ha chiuso al sedicesimo posto con un ritardo di 2″89, Valentina Cillara Rossi è finita diciottesima a 2″95, Giulia Albano ventunesima a 3″06, Monica Zanoner venticinquesima a 3″30, Sofia Pizzato ventottesima a 3″52 ed Elisa Schranzhofer ventinovesima a 3″64. Fuori dalle trenta Heloise Edifizi, Carlotta da Canal, Jole Galli, Alice Mus e Teresa Runggaldier. La classifica del circuito vede al comando Jessica Hilzinger con 478 punti, seguono Nadine Fest con 448 e Sara Rask con 373, Valentina Cillara Rossi è nona con 222 e Marta Rossetti decima con 212. Mercoledì 22 gennaio il programma prevede una nuova discesa.

Ordine d’arrivo DH femminile Coppa Europa St. Anton (Aut):

1. Nadine Fest (Aut) 1’51″36

2. Rosina Schneeberger (Aut) +1″54

3. Karen Smadja (Aut) +1″74

4. Michelle Niederwieser (Aut) +1″75

5. Vanessa Nussbaumer (Aut) +1″86

6. Stephanie Jenal (Aut) +2″00

7. Katrin Hirtl-Stangassinger (Ger) +2″06

8. Helena Rapaport (Sve) +2″07

9. Juliana Suter (Svi) +2″13

10. Madeleine Chirat (Fra) +2″16

16. Elena Dolmen (Ita) +2″89

18. Valentina Cillara Rossi (Ita) +2″95

21. Giulia Albano (Ita) +3″06

25. Monica Zanoner (Ita) +3″30

28. Sofia Pizzato (Ita) +3″52

29. Elisa Schranzhofer (Ita) +3″64

32. Heloise Edifizi (Ita) +4″24

34. Carlotta da Canal (Ita) +4″44

37. Jole Galli (Ita) +4″70

40. Alice Mus (Ita) +5″48

41. Teresa Runggaldier (Ita) +5″99