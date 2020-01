Ci sono due austriaci sui gradini più alti del podio al termine della discesa andata in scena sulla pista di Orcieres e valida per la Coppa Europa. Si tratta di Niklas Koeck e Daniel Hemetsberger, rispettivamente al primo al e al secondo posto, separati da 39 centesimi: il duo ha fatto quasi una gara a parte come dimostrato anche dal ritardo del terzo classificato, il francese Valentin Moine Giraud, attardato di sette centesimi dalla vetta. Molto buono il bottino del team transalpino, capace di mettere ben cinque atleti tra i primi nove.

Il primo italiano nella graduatoria finale è Florian Schieder, settimo a 90 centesimi dal leader: il 24enne carabiniere, terzo nella discesa dello scorso marzo a Sella Nevea sempre in Coppa Europa, ha fatto meglio di Henri Battilani, 14esimo, e di Pietro Zazzi, 15esimo e staccato di 1″64. Più indietro invece, Federico Paini, Matteo Vaghi e Federico Simoni. Le gare sulla pista francese proseguiranno anche nel weekend: sabato è previsto una nuova discesa, mentre domenica ci sarà spazio per un superG.

Ordine d’arrivo DH maschile Coppa Europa Orcieres (Fra):

1. KOECK Niklas AUT 1:24.40

2. HEMETSBERGER Daniel AUT +0.39

3. GIRAUD MOINE Valentin FRA +0.70

4. CAILLOT Ken FRA +0.80

5. OCHSNER Cedric SUI +0.85

6. ALPHAND Sam FRA +0.87

7. SCHIEDER Florian ITA +0.90

8. ALPHAND Nils FRA +0.92

9. PERRIER Lucas FRA +1.02

10. JOCHER Simon GER +1.32

14. BATTILANI Henri ITA +1.56

15. ZAZZI Pietro ITA +1.64

22. PAINI Federico ITA +2.32

24. VAGHI Matteo ITA +2.41

28. SIMONI Federico ITA +2.58

PRAST Alexander ITA non ha terminato la manche

