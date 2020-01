Davide Cazzaniga ha centrato la vittoria nella discesa di Coppa Europa disputata a Wengen, in Svizzera. Il 27enne di Correzzana, che nella medesima prova nella giornata di venerdì aveva visto sfuggire il podio per soli sette centesimi, si è preso la rivincita nella gara odierna superando il compagno di squadra Henri Battilani, staccato di 0″12. Si tratta di una splendida doppietta per il team italiano, che può gioire anche per il quinto posto di Alexander Prast ed il nono di Guglielmo Bosca. Un bottino davvero importante per la pattuglia azzurra, capace di imporsi più volte in questa stagione sul circuito continentale. Florian Schieder, decimo venerdì, non è andato oltre la 23esima posizione, mentre Nicolo Molteni è 26esimo al traguardo.