Sette centesimi hanno separato Davide Cazzaniga dal quinto podio in carriera in Coppa Europa. Il 27enne di Correzzana ha concluso la discesa andata in scena a Wengen, in Svizzera, al quarto posto con un distacco di 31 centesimi dal vincitore Stefan Rogentin, bravo nel trionfare sulla pista di casa. Dietro di lui c’è il francese Valentin Moine Giraud attardato di 21 centesimi, tre in meno di Ralph Weber, terzo al traguardo. Cazzaniga si può consolare con il titolo di migliore italiano in gara, un primato che non è riuscito a strappargli Florian Schieder, decimo a poco meno di un secondo dalla vetta. Alexander Prast e Guglielmo Mosca conquistano un posto tra i migliori venti, mentre Nicolo Molteni, Pietro Zazzi e Federico Simoni hanno occupato dalla 24esima alla 26esima posizione.

Ordine d’arrivo DH maschile Coppa Europa Wengen (Sui):

1. ROGENTIN Stefan SUI 1:26.56

2. GIRAUD MOINE Valentin FRA +0.21

3. WEBER Ralph SUI +0.24

4. CAZZANIGA Davide ITA +0.31

5. ROULIN Gilles SUI +0.44

6. KOECK Niklas AUT +0.51

7. BOISSET Arnaud SUI +0.70

8. GIEZENDANNER Blaise FRA +0.91

8. ALPHAND Nils FRA +0.91

10. SCHIEDER Florian ITA +0.98

18. PRAST Alexander ITA +1.33

20. BOSCA Guglielmo ITA +1.54

24. MOLTENI Nicolo ITA +1.87

25. ZAZZI Pietro ITA +1.89

26. SIMONI Federico ITA +1.95

31. BATTILANI Henri ITA +2.27

37. VAGHI Matteo ITA +2.59

39. MITTERMAIR Hugo ITA +2.63

50. PAINI Federico ITA +3.99

55. FRANZOSO Matteo ITA +4.63

56. CASON Mattia ITA +4.64