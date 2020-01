Stefan Brennsteiner e Patrick Feurstein hanno siglato la doppietta austriaca nel gigante andato in scena sulla pista di casa a Kirchberg valevole come tappa della Coppa Europa. Seperati da 76 centesimi, hanno messo dietro il tedesco Stefan Luitz, attardato di 83 centesimi. Buon settimo posto per l’azzurro Giovanni Borsotti, bravo nel rimontare quattro posizione nella seconda manche, mentre è 18esimo Giulio Bosca a 1″61. Domenica si replicherà a partire dalle ore 09,30.

Ordine d’arrivo GS maschile Coppa Europa Kirchberg (Aut):

1. BRENNSTEINER Stefan AUT 1.34.10

2. FEURSTEIN Patrick AUT +0.76

3. LUITZ Stefan GER +0.83

4. MCGRATH Atle Lie NOR +0-98

5. LEITNGER Roland AUT +1.10

7. BORSOTTI Giovanni ITA +1.15

18. BOSCA Giulio ITA +1.41

28. HOFER Alex ITA +1.96

30. ZUCCARINI Giulio ITA +2.13

33. SORIO Daniele ITA +2.49

DELLA VITE Filippo ITA eliminato nella prima manche

KASTLUNGER Tobias ITA eliminato nella prima manche

BARUFFALDI Stefano ITA non ha terminato la manche

BALLERIN Andrea ITA non ha terminato la manche