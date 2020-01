A nove anni di distanza dal successo ottenuto nella supercombinata di Meribel, Giovanni Borsotti è tornato a vincere in Coppa Europa. Il 29enne di Bardonecchia infatti, ha centrato la vittoria nel gigante di Kirchberg, in Austria, a pari merito con l’austriaco Stefan Brennsteiner. Un trionfo importante per l’azzurro, che ha confermato il suo ottimo stato di forma, otto giorni dopo la 14esima posizione guadagnata nel medesimo format ma in Cdm. Staccato di sei centesimi il russo Aleksander Andrienko, mentre è quinto un arrembante Roberto Nani, bravo nel rimontare ben sei posizioni nella seconda manche. Sorridono anche Daniele Sorio ed Alex Hofer, rispettivamente in 11esima e 12esima posizione. Giulio Zuccarini, 15esimo, ha fatto meglio di Andrea Ballerin, 28esimo a 1″79, una piazza davanti al compagno di squadra Stefano Baruffaldi.