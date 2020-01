Marta Rossetti ha chiuso davanti a tutti la prima manche dello slalom di Zell am See, gara valida per la Coppa Europa. La 20enne di Puegnago sul Garda, reduce dal 15esimo posto centrato in Cdm a Flachau nel medesimo format, ha anticipato di 18 centesimi la compagna di squadra Martina Peterlini, quest’ultima finita di un soffio avanti alla tedesca Jessica Hilzinger. Bene anche Lara Della Mea, quarta a 28 centesimi dalla vetta, mentre è 22esima Anita Gulli, attardata di 1″88. La seconda manche è programmata a partire dalle ore 12,30.