Prosegue l’ondata di maltempo su Sochi. La neve non dà tregua e così gli organizzatori della tappa russa della Cdm femminile hanno deciso di cancellare anche il secondo allenamento di discesa previsto per la mattinata di giovedì. Le previsioni metereologiche prevedono miglioramenti solo per sabato 1 gennaio e quindi restano fortemente in bilico anche le terze ed ultime prove previste per venerdì.

La situazione è tutta in evoluzione ed attendono notizie anche le otto azzurre che dovrebbero essere al via ossia Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia, Laura Pirovano e Verena Gasslitter. Tempo permettendo queste ultime dovrebbero partecipare sia alla discesa che al superG programmate rispettivamente per le giornate di sabato e domenica sulla pista di Rosa Kuhtor. Niente da fare anche a Morzine, in Francia, dove è stato cancellato il gigante femminile valevole per la Coppa Europa per il secondo giorno consecutivo.

E dopo ore di lavoro in pista, per cercare di rendere omogeneo il fondo, e rinvii della partenza fino alle 13.30, anche gli organizzatori della discesa di Garmisch-Partenkirchen hanno dovuto dare forfeit. La prova è stata quindi cancellata e si riproverà a partire venerdì.