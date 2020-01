Supremazia italiana a metà della combinata alpina, la prima della stagione, di scena sulla pista austriaca di Altenmarkt. Federica Brignone e Marta Bassino infatti, occupano i due gradini più alti del podio virtuale al termine del superG, che ha messo in evidenza ancora una volta la grande forza della squadra azzurra. La valdostana è stata spaziale nelle tante curve disegnate sul tracciato, riuscendo ad così accumulare 22 preziosi centesimi di vantaggio in vista dello slalom. Non è stata da meno la 23enne piemontese, molto brava nelle parti tecniche nonostante gli ultimi giorni difficili caratterizzati dalla febbre: per lei si tratta del miglior risultato di sempre in un superG. Terza posizione per la svizzera Wendy Holdener, distante 50 centesimi dalla vetta.

Buona la prova di Elena Curtoni, settima a poco meno di un secondo, mentre è 21esima Nadia Delago a 2″19 da Brignone. La sorella Nicol, seconda nella discesa di sabato, non è riuscita ad andare oltre il 24esimo posto. Sofia Goggia è fuori così come Petra Vlhova, Michelle Gisin e soprattutto Mikaela Shiffrin, che hanno sofferto molto su una pista estremamente tecnica. I giochi si definiranno nella seconda manche di slalom: appuntamento per le ore 11,45.

Federica Brignone ha parlato così al traguardo: “Ho messo cattiveria dalla prima porta, sono soddisfatta ma la gara è lunga. Parto con un bel pettorale nello slalom, devo sfruttare l’occasione”. Questa invece l’opinione di Marta Bassino: “Mi sento meglio rispetto ad inizio settimana, in pista sono riuscita a fare le piste che volevo. In slalom vedremo cosa riuscirò ad ottenere”.

Ordine d’arrivo SG Combinata Alpina Altenmarkt (Aut):

1. BRIGNONE Federica ITA 1:13.80

2. BASSINO Marta ITA +0.22

3. HOLDENER Wendy SUI +0.50

4. SIEBENHOFER Ramona AUT +0.52

5. LEDECKA Ester CZE +0.86

6. ORTILEB Nina AUT +0.93

7. CURTONI Elena ITA +0.94

8. REISINGER Elisabeth AUT +1.02

9. GROEBLI Nathalie SUI +1.52

10. DANNEWITZ Ida SWE +1.54

21. DELAGO Nadia ITA +2.19

24. DELAGO Nicol ITA +2.85



GOGGIA Sofia ITA non ha terminato la manche