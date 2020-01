Le previsioni meteorologiche della vigilia non hanno sbagliato. Comincia in salita l’appuntamento con la Coppa del mondo femminile di Sochi. La nevicata delle ultime ore e la scarsa visibilità hanno impedito lo svolgimento del primo allenamento in vista della discesa sulla pista Rosa Kuhtor in programma sabato 1 febbraio.

Restano confermate le prossime prove di giovedì e venerdì, anche se le previsioni parlano di nuove precipitazioni, con un miglioramento del tempo significativo solamente per la giornata di sabato. Al via sono presenti Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia, Laura Pirovano e Verena Gasslitter. Cancellato anche il gigante femminile odierno di Morzine, valevole per la Coppa Europa.

