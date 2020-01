Ancora una cancellazione per le donne impegnate sulla pista Rosa Khutor di Sochi. Le abbondanti nevicate delle ultime ore hanno infatti costretto gli organizzatori a cancellare per il terzo giorno di fila l’allenamento ufficiale della discesa fissata per sabato 1 febbraio, costringendo ad una ridefinizione del programma, che vede per domani la prova (obbligatoria) alle ore 8 italiane, con la discesa alle ore 10.30 italiane (diretta tv Raisport ed Eurosportplayer).

Confermato il supergigante di domenica 2 febbraio. La mente corre alla scorsa stagione quando, per le stesse difficili condizioni ambientali, furono cancellati sia la discesa e il supergigante, mentre nel 2012 si disputò solamente la discesa ma non il supergigante. L’Italia sarà al via con Federica Brignone, Sofia Goggia, Nicol Delago, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nadia Delago, Laura Pirovano e Verena Gasslitter.

