Brutta mattinata per Sofia Goggia, impegnata nella discesa di Bansko, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L’azzurra è stata protagonista di una rovinosa caduta nel corso della prima parte di gara, dovuta ad una scivolata avvenuta sul ripido pendio della pista bulgara. Rialzatasi immediatamente, Sofia Goggia ha fatto segno di stare bene, salvo poi accasciarsi al suolo per qualche secondo prima di trascinarsi dolorante verso il traguardo.

