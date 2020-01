Lucas Braathen è a sorpresa in vetta dopo la prima manche della prova di Kitzbuehel, ultima gara del trittico programmato sulla pista austriaca. Fluido e aggressivo su una pista tutt’altro che facile, il norvegese ha siglato il miglior tempo con il pettorale numero 34 superando anche un ottimo Daniel Yule, staccato di 33 centesimi e confermatosi uno degli slalomisti più in forma del circuito. Terzo l’austriaco Marco Schwarz, il quale è riuscito a far meglio dell’esperto Alexis Pinturault, quinto e distante 62 centesimi. Il francese si giocherà il podio al pari di un ottimo Alex Vinatzer, sesto e attardato di 66 centesimi. Il gardenese ha offerto una prova di alto livello senza prendersi grandi rischi: la strategia ha pagato e sarebbe potuto andare addirittura meglio senza un piccolo errore commesso nelle porte finali.

Prima manche positiva anche quella di Giuliano Razzoli, rilanciatosi lo scorso weekend a Wengen: il 25enne dell’Esercito ha chiuso la run all’undicesimo posto perdendo qualche decimo nella frazione conclusiva dopo una prima parte di gara condotta alla pari dei migliori. Potrà rifarsi nella seconda manche alla quale prenderà parte insieme a Simon Maurberger, per un soffio tra i migliori trenta, mentre non ci saranno Federico Liberatore, Stefano Gross e Tommaso Sala, Riccardo Tonetti, e Francesco Gori, terminato fuori pista. L’appuntamento per la seconda manche è alle ore 13,30.

Questo il commento di Alex Vinatzer al traguardo: “Non mi aspettavo un tempo del genere, ho cercato di andare sul sicuro per paura delle inforcate. Ora mi rilasserò e poi farò il piano con gli allenatori per la seconda manche. Essere qui è uno spettacolo, è una pista leggendaria e difficile”. Soddisfatto anche Giuliano Razzoli: “Ho buone sensazioni, la neve era molto bella anche con il pettorale numero 20 e ciò mi ha permesso di giocarmela con i migliori. Peccato per l’errore nel dosso finale”.

Ordine d’arrivo SL maschile Cdm Kitzbuehel (Aut):

1. BRAATHEN Lucas NOR 50.49

2. YULE Daniel SUI +0.33

3. MATT Michael AUT +0.42

4. SCHWARZ Marco AUT +0.60

5. PINTURAULT Alexis FRA +0.62

6. VINATZER Alex ITA +0.66

7. TREMMEL Anton GER +0.68

8. KRISTOFFERSEN Henrik NOR +0.75

9. NOEL Clement FRA +0.78

10. NEF Tanguy SUI +0.80

11. RAZZOLI Giuliano ITA +0.81

30. MAURBERGER Simon ITA +1.40

40. LIBERATORE Federico ITA +1.81

43. GROSS Stefano ITA +1.85

44. SALA Tommaso ITA +1.87

51. TONETTI Riccardo ITA +2.23

GORI Francesco ITA non ha terminato la manche