A poche ore dalla “Night Race” (prima manche 17.45, seconda manche 20.45) di Schladming, ecco le impressioni di Alex Vinatzer: “è la seconda volta che gareggio sulla Planai e penso che sia una pista sulla quale posso far bene perché si addice alle mie caratteristiche. Lo scorso anno sono arrivato 16/o, vicino ai top 15, quest’anno credo di poter migliorare. La neve assomiglia molto a quella che abbiamo trovato a Kitzbuehel: abbastanza ghiacciata ma con molto grip. Quindi penso che si possa far risultato anche partendo con numeri alti e comunque la pista terrà bene. L’obiettivo è cominciare a mettere in pista una bella prima manche, poi nella seconda traccerà Theolier e lì si proverà a migliorare ancora. Generalmente è un aiuto quando traccia il tuo allenatore, perché ritrovi un tipo di tracciatura che hai già fatto molte volte in allenamento. Penso che potrà essere una serata interessante“.

