Robert Antonioli domina la vertical race maschile di Coppa del mondo a La Massana e aumenta il proprio vantaggio nella classifica generale. Il valtellinese dell’Esercito ha concluso la sua fatica con il tempo di 26’36″1, con il quale si è messo alle spalle gli svizzeri Remi Bonnet e Werner Marti rispettivamente di 12″2 e 22″6. Appena fuori dalla zona podio Michele Boscacci e Davide Magnini con il quarto e quinto posto. Nicolò Canclini, diciassettesimo, si è classificato al terzo posto nella graduatoria riservata agli espoir, mentre Matteo Sostizzo si è piazzato secondo nella categoria juniores. Nella generale Antonioli sale a 360 punti contro i 158 di Marti e i 154 di Gachet.

Nella gara femminile Alba De Silvestro non è riuscita a concedere il bis dopo il trionfo nell’individuale di sabato, ma può ugualmente considerarsi soddisfatta del secondo posto ottenuto alle spalle dell’elvetica Victoria Kreuzer, terza la francese Axelle Gachet Mollaret e quarta Ilaria Veronese. Nella categoria juniores seconda piazza per Samantha Bertolina, la generale vede la svizzera Marianne Fatton in testa con 300 punti, seguono De Silvestro con 243 e Gachet Mollaret con 234.

Ordine d’arrivo vertical race maschile LA Massana (And):

1. Robert Antonioli (Ita) 26’36″1

2. Remi Bonnet (Svi) +12″2

3. Werner Marti (Svi) +22″6

4. Michele Boscacci (Ita) +31″1

5. Davide Magnini (Ita) +34″5 – 1° posto espoir

11. Federico Nicolini (Ita) +1’18”

17. Nicolò Canclini (Ita) +1’29” – 3° posto espoir

19. Nadir Maguet (Ita) +1’53”

22. Matteo Eydallin (Ita) 1’56”

24. Andrea Prandi (Ita) +2’05” – 5° posto espoir

27. Sebastian Guichardaz (Ita) +2’18” – 6° posto espoir

28. William Boffelli (Ita) +2’24”

Damiano Lenzi (Ita) ritirato

Ordine d’arrivo Vertical race maschile juniores La Massana (And):

1. Aurelien Gay (Svi) 28’35″4

2. Matteo Sostizzo (Ita) +17″9

3. Paul Verbnjak (Aut) +34″0

6. Luca Tomasoni (Ita) +33″0

7. Pietro Festini Purlan (Ita) 44″2

Oridne d’arrivo Vertical race femminile La Massana (And):

1. Victoria Kreuzer (Svi) 31’56″6

2. Alba De Silvestro (Ita) +47″6

3. Axelle Gachet Mollaret (Fra) +59″2

4. Ilaria Veronese (Ita) +1’17″6

5. Fanny Borgstroem (Sve) +1’25″3

8. Giulia Compagnoni (Ita) +2’10″7

21. Giulia Murada (Ita) +4’14” – 4° posto espoir

23. Mara Martini (Ita) +4’33”- 5° posto espoir

Ordine d’arrivo Vertical race femminile juniores LA Massana (And):

1. Grace Staberg (Usa) 20’04″7

2. Samantha Bertolina (Ita) +49″7

3. Victoire Berger (Fra) +1’53″1