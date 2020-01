Xavier Gachet si è imposto nell’individuale maschile di Cdm disputata a La Massana, in Andorra, seconda tappa in calendario dopo quella di Aussois. Il francese ha superato Robert Antonioli, campione in carica e leader della generale, e l’altro azzurro Michele Boscacci. C’è tanto di italiano anche nella gara femminile con Alba De Silvestro che è riuscita a trionfare con il tempo di 01:31:56, avendo la meglio sulla svizzera Marianne Fanton ed Axelle Gachet Mollaret. Ma non è finita qui: Mara Martini e Davide Magnini sono i leader delle categorie espoir, mentre Samantha Bertolina si è presa la palma della migliore di giornata tra gli junior categoria femminile. Il primo posto tra i maschi è invece dello svizzero Aurelien Gay, il quale ha condiviso il podio con Matteo Sostizzo, terzo al traguardo.

Senior uomini

1. Xavier Gachet (FRA)

2. Robert Antonioli (ITA)

3. Michele Boscacci (ITA)

Senior donne

1. Alba De Silvestro (ITA)

2. Marianne Fatton (SUI)

3. Axelle Gachet Mollaret (FRA)

Espoir uomini

1. Davide Magnini (ITA)

2. Thibault Anselmet (FRA)

3. Arthur Blanc (FRA)

Espoir donne

1. Mara Martini (ITA)

2. Giulia Murada (ITA)

3. Alessandra Schmid (SUI)

Junior uomini

1. Aurélien Gay (SUI)

2. Paul Verbnjak (AUT)

3. Matteo Sostizzo (ITA)

Junior donne

1. Samantha Bertolina (ITA)

2. Grace Staberg (USA)

3. Margot Ravinel (FRA)