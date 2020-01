Notizie sulle condizioni di Michael Schumacher continuano a non arrivare, a causa della decisione della moglie Corinna di tenere strettamente riservata qualsiasi novità sulla salute del Kaiser.

La dolce metà dell’ex pilota della Ferrari però deve fare adesso i conti con una grana non da poco, rivelata dal ‘The Mirror’ nelle ultime ore. Secondo il tabloid inglese, Michael Schumacher avrebbe subito una grave violazione della privacy, dovuta ad alcune foto scattate all’interno della villa di Ginevra. Immagini messe in vendita per la cifra shock di un milione di sterline, una richiesta pazzesca che potrebbe comunque attirare giornali e media da tutto il mondo. Per questo motivo, Corinna Schumacher ha dato mandato ai suoi legali di sporgere denuncia presso la polizia, con l’obiettivo di intercettare queste foto ed evitare che vengano diffuse.

Valuta questo articolo