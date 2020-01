Camilla Mancini conclude al secondo posto la gara di Katowice del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile. La 25enne azzurra si ferma solo in finale al cospetto dell’olimpionica russa Inna Deriglazova, capace di fermare sul 15-11 l’avanzata dell’azzurra che però può dirsi soddisfatta per aver conquistato il suo secondo podio in Coppa del Mondo, migliorando il primo che arrivò proprio sulle stesse pedane dove il 12 gennaio 2018 salì sul terzo gradino.

