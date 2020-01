Un’operazione di mercato saltata dopo le visite mediche, una trattativa arenatasi proprio sul punto di esser conclusa. Lo scambio Politano-Spinazzola non si è alla fine concretizzato, lasciando l’amaro in bocca a tutte le parti in causa.

Oggi la Roma ha voluto esprimere il proprio punto di vista, facendolo mediante il proprio direttore sportivo Petrachi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Spinazzola sta bene, è felice di essere rimasto. Conosco Marotta e lo stimo. Evidentemente in questa vicenda c’è stato un corto circuito tra il direttore sportivo e lui. Poi sappiamo come è andata. Si è parlato di visite mediche, ma Marotta lo ha preso anche alla Juventus. Lo conosce bene anche lui, era un’operazione chiusa, hanno voluto modificare delle condizioni che per noi non erano accettabili. Mi dispiace per Politano perché ho visto che aveva voglia di venire a Roma. Quando ci sono le parole date e l’operazione chiusa è chiusa. È stata l’Inter che voleva Spinazzola, noi non volevamo farlo. Eravamo disposti a sacrificare Spinazzola perché avevamo un’emergenza in attacco, non avevamo intenzione di fare altri movimenti nel reparto offensivo“.

