Splendida vittoria ieri sera per la Juventus contro l’Udinese valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Sarri ha staccato il pass per i quarti di finale anche senza far scendere in campo Cristiano Ronaldo, fermato da una sinusite.

Proprio del calciatore portoghese, però, ha parlato il tecnico bianconero al termine della partita: “Mi piacerebbe far vincere a Cristiano il sesto Pallone d’oro. Pensare che ci sia qualcuno che ne ha vinto uno in più di lui mi fa girare un po’“, ha dichiarato.

