Era stato invitato come super ospite della prima serata di Sanremo 2020, ma Salmo ha deciso di rifiutare la proposta di Amadeus, che lo aveva presentato in conferenza con parole d’elogio.

L’artista italiano ha annunciato sui social che non salirà sul palco dell’Ariston, declinando dunque l’invito: “vorrei ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite della prima serata del Festival, ma non sarò presente al Festival di Sanremo. Non me la sento. Mi sentirei a disagio. Vi ringrazio ancora di cuore, vorrei dirvi che tra i due santi, Sanremo e San Siro, scelgo San Siro quindi se volete venire a sentirmi nel posto giusto, con la gente giusta, venite il 14 giugno a San Siro“.

