Massimo Ferrero è arrivato al capolinea, l’imprenditore romano ha deciso di vendere la Sampdoria, come riportato dal ‘Secolo XIX’ nell’edizione odierna.

Nonostante la risalita in classifica dovuta allo splendido lavoro di Claudio Ranieri, Ferrero non ha intenzione di rimanere al vertice del club, per questo motivo ha dato mandato ad un advisor di contattare i possibili acquirenti. Le critiche continue ricevute dai tifosi e la situazione debitoria in cui versa la società Eleven Finance stanno spingendo il presidente verso l’addio, pronto a cedere la Samp ad un prezzo corrispondente al valore ponderato del club.

